Украинские власти сообщили о работе ПВО в окрестностях Киева
В окрестностях Киева работают системы противовоздушной обороны, сообщил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.
Он отметил, что объявлена воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в укрытиях. Его заявление приводится в телеграм-канале администрации Киева.
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Страна.ua» писала о взрывах в Черкассах и Киевской области.
Предыдущей ночью власти Киева сообщали о взрывах и работе ПВО, тогда в городе также объявляли воздушную тревогу. По данным городской администрации и мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Печерском, Голосеевском и Днепропетровском районах города упали обломки. В Соломенском районе произошел пожар в нежилом помещении на площади 100 кв. м, возникло возгорание на территории детского сада.
Всего в Киеве пострадали пять человек, рассказал Кличко. Все они получили медицинскую помощь на местах происшествий или в травмпункте, обошлось без госпитализаций. Минэнерго Украины сообщало, что в центре Киева без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений из-за обесточенной воздушной линии.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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