В Риме прошла многотысячная акция протеста после убийства студентки

Десятки тысяч людей вышли на улицы главных городов Италии на акцию протеста против насилия в отношении женщин и патриархата после убийства 22-летней студентки Джулии Чеккетин. Об этом сообщает агентство ANSA.

Шествие в честь Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин 25 ноября организовало феминистское движение «Ни одной меньше». Самые многочисленные демонстрации прошли в Неаполе, Милане, Риме и Турине. Основу толпы составили женщины.

В Риме протестующие прошли от Большого рынка до площади Сан-Джованни, колонну сопровождала полиция. По словам организаторов протеста, на акцию пришли более 500 тыс. человек. Протестующих от прохожих отличали красные вещи: как уточняет ANSA, тысячи людей пришли в красных шарфах или платках, у некоторых из протестующих на лицах нарисовали красный отпечаток руки.

В акции протеста в Милане приняли участие более 30 тыс. человек. Женщины скандировали «Ради Джулии и всех этих женщин, мы больше не будем молчать». Организаторы шествия со сцены огласили имена более сотни жертв — женщин, убитых мужчинами, за 2023 год.

Джулию Чеккетин убил ее бывший партнер Филиппо Туретта. Она училась на инженерном факультете Падуанского университета и должна была окончить обучение в начале ноября. По словам следователей, девушке нанесли по меньшей мере 20 ножевых ранений в шею и голову. После произошедшего Туретта скрылся от сотрудников правоохранительных органов, его обнаружили и арестовали полицейские Германии. Немецкие власти собираются экстрадировать его в Италию.