В убийстве троих детей в Псковской области заподозрили их мать
В Псковской области задержали мать троих детей по подозрению в их убийстве, сообщает следственное управление СК по региону.
Накануне, 23 ноября, в правоохранительные органы сообщили, что в квартире в Великих Луках и в частном доме в Псковской области обнаружили тела троих детей: восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения.
Следователи возбудили два уголовных дела: по статье об убийстве двух и более малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК) и убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по каждой — 20 лет лишения свободы.
«По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — уточнили в ведомстве.
Телеграм-канал Shot сообщил, что дети, по предварительным данным, скончались еще в августе от голода, все они были рождены от разных мужчин. Их мать стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий родительские обязанности.
Телеграм-канал «112» узнал, что у 34-летней женщины остались еще двое детей: пятилетняя дочь и 12-летний сын, который живет с бабушкой.
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