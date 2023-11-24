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Общество ,  
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В убийстве троих детей в Псковской области заподозрили их мать

СК: в Псковской области по подозрению в убийстве троих детей задержали их мать
Фото: СК России по Псковской области
Фото: СК России по Псковской области

В Псковской области задержали мать троих детей по подозрению в их убийстве, сообщает следственное управление СК по региону.

Накануне, 23 ноября, в правоохранительные органы сообщили, что в квартире в Великих Луках и в частном доме в Псковской области обнаружили тела троих детей: восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения.

Следователи возбудили два уголовных дела: по статье об убийстве двух и более малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК) и убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по каждой — 20 лет лишения свободы.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot сообщил, что дети, по предварительным данным, скончались еще в августе от голода, все они были рождены от разных мужчин. Их мать стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий родительские обязанности.

Телеграм-канал «112» узнал, что у 34-летней женщины остались еще двое детей: пятилетняя дочь и 12-летний сын, который живет с бабушкой.

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Теги
убийство детей младенец мать СК России Псковская область Великие Луки

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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