В Северной Осетии перекрыли движение по Транскаму из-за непогоды
Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Северную и Южную Осетии, перекрыли из-за непогоды, сообщили в главном управлении МЧС Северной Осетии.
На участке от поселка Бурон (в Северной Осетии) до северного портала Рокского тоннеля остановили движение в обоих направлениях «в связи с ухудшением погодных условий» и «невозможностью обеспечения безопасного проезда». Ограничения действуют с 19:30 мск 25 ноября до особого распоряжения.
В последний раз этот участок перекрыли около полуночи 21 ноября из-за непогоды. Движение восстановили в 15:15 мск того же дня «в связи с расчисткой дорожного полотна».
В регионе также регулярно перекрывают участок между Владикавказом и контрольно-пропускным пунктом «Верхний Ларс», соединяющим Северную Осетию и Грузию. В последний раз накануне, вечером 24 ноября. Движение открыли на следующий день в 13:50 мск.
21 ноября на этом участке из-за снегопада образовалась пробка из 1,3 тыс. автомобилей.
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