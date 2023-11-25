Шесть детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
В Калужской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в результате пострадали шесть детей. Об этом сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло на дороге Малоярославец — Боровск в районе деревни Уваровское (расположена к северо-западу от Обнинска). Водитель легкового автомобиля Renault Logan врезался в автобус, который ехал из Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет.
Пострадали шестеро детей и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе. Водитель легковушки погиб.
Правительство Калужской области в своем телеграм-канале уточнило, что в ДТП попал экскурсионный автобус, в котором ехали ученики школы № 23. Они направлялись в парк-музей «Этномир». Авария произошла из-за выезда легковушки на встречную полосу.
В ликвидации последствий аварии участвовали 26 человек и девять единиц техники, отчиталось региональное управление МЧС. На место происшествия выехал прокурор Боровского района, сообщила прокуратура Калужской области в своем телеграм-канале. Ведомство организовало проверку.
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