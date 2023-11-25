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Общество ,  
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Шесть детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

Шесть детей пострадали и один взрослый погиб в ДТП с автобусом под Калугой
Фото: МВД России по Калужской области
Фото: МВД России по Калужской области

В Калужской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в результате пострадали шесть детей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло на дороге Малоярославец — Боровс­к в районе деревни Уваровское (расположена к северо-западу от Обнинска). Водитель легкового автомобиля Renault Logan врезался в автобус, который ехал из Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

Пострадали шестеро детей и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе. Водитель легковушки погиб.

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Фото:Прокуратура Приморского края

Правительство Калужской области в своем телеграм-канале уточнило, что в ДТП попал экскурсионный автобус, в котором ехали ученики школы № 23. Они направлялись в парк-музей «Этномир». Авария произошла из-за выезда легковушки на встречную полосу.

В ликвидации последствий аварии участвовали 26 человек и девять единиц техники, отчиталось региональное управление МЧС. На место происшествия выехал прокурор Боровского района, сообщила прокуратура Калужской области в своем телеграм-канале. Ведомство организовало проверку.

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Теги
Калужская область МВД ДТП ДТП с автобусом экскурсионный автобус МЧС прокуратура

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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