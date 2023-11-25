 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Путин отметил большую и многогранную работу движения «Матери России»

Путин назвал большой и востребованной работу движения «Матери России»

Общественное движение «Матери России» проводит большую и востребованную работу, заявил президент России Владимир Путин на открытии конференции «Сердце матери — сердце России», приуроченной ко Дню матери. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент отметил, что в центре внимания движения стоят вопросы общенационального значения: проблемы материнства и детства, продвижение семейных ценностей. Волонтеры и активисты оказывают гуманитарную помощь военным в зоне конфликта на Украине и участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, добавил он.

«Отмечу большую востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России», — сказал Путин, подчеркнув, что такая многогранная деятельность достойна самого глубокого признания.

«Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником», — заключил он. День матери в 2023 году в России празднуют 26 ноября.

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Форум «Сердце матери — сердце России» проходит в Пятигорске с 23 по 26 ноября, его организовало движение «Матери России». На конференции обсудят улучшение демографической ситуации, меры поддержки семей участников военной операции, затронут проблемы детского здоровья.

Ранее Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Читайте на РБК Pro
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
T&D-менеджер: нужен ли он вашей компании и как оценивать его работу
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Как продвигаться в Telegram, если у вас нет €2 млн на рекламу
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин материнство Семья
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Путин заявил о сложной ситуации с демографией и падении рождаемости
Политика
Песков заявил о тяжелой демографической ситуации в России
Политика
Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 17:06
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 17:04
Bloomberg узнал о предложении в ЕС смягчить будущие меры против России Политика, 16:53
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 16:47
«Спартак» проиграл «Металлургу» в матче лидеров КХЛ Спорт, 16:40
Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ Политика, 16:36
«Зенит» побил рекорд по продолжительности голевой серии в РПЛ Спорт, 16:26
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 16:24
В Подмосковье строительный кран упал при сносе комплекса «Снежком» Общество, 16:22
Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве Спорт, 16:10
Устранить слепые зоны: как бизнесу защищаться от усложнившихся кибератак Тренды, 16:06
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 16:01
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 15:55
Путин отметил большую и многогранную работу движения «Матери России» Общество, 15:51