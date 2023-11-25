Путин отметил большую и многогранную работу движения «Матери России»
Общественное движение «Матери России» проводит большую и востребованную работу, заявил президент России Владимир Путин на открытии конференции «Сердце матери — сердце России», приуроченной ко Дню матери. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Президент отметил, что в центре внимания движения стоят вопросы общенационального значения: проблемы материнства и детства, продвижение семейных ценностей. Волонтеры и активисты оказывают гуманитарную помощь военным в зоне конфликта на Украине и участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, добавил он.
«Отмечу большую востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России», — сказал Путин, подчеркнув, что такая многогранная деятельность достойна самого глубокого признания.
«Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником», — заключил он. День матери в 2023 году в России празднуют 26 ноября.
Форум «Сердце матери — сердце России» проходит в Пятигорске с 23 по 26 ноября, его организовало движение «Матери России». На конференции обсудят улучшение демографической ситуации, меры поддержки семей участников военной операции, затронут проблемы детского здоровья.
Ранее Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».
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