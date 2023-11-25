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Политика ,  
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Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

МИД: Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения
Министерство иностранных дел Армении в Ереване
Министерство иностранных дел Армении в Ереване (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения, сообщил армянский МИД.

Протокол об установлении дипотношений подписали в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби посол Армении в ОАЭ Карен Григорян и посол Саудовской Аравия в ОАЭ Султан ибн Абдалла Аль-Ангар.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 24 ноября заявил, что в последнее время отношения Армении с Саудовской Аравией улучшились. «Наши министры иностранных дел дважды встречались, имели телефонные разговоры, контакты имели место в ходе различных многосторонних рабочих обсуждений», — сказал он (цитата по Armenpress).

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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Cаудовская Аравия отказывалась устанавливать дипломатические отношения с Армений из солидарности с Азербайджаном, который с 1990-х годов находился в конфликте с Ереваном из-за Нагорного Карабаха. По итогам азербайджанских «антитеррористических мероприятий», которые начались 19 сентября 2023 года, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике договорились с Баку о роспуске институтов республики и разоружении военных формирований в регионе.

Армения не участвовала в формировании соглашения и отрицала, что в Карабахе присутствовали армянские военные.

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Теги
Армения Саудовская Аравия ОАЭ дипломатические отношения

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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