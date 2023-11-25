Минтранс: на субсидирование авиаперевозок в России в 2024 году выделят ₽25 млрд

Савельев назвал сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На субсидирование авиаперевозок в России в 2024 году будет выделено 25 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

В 2022 году власти выделили 100 млрд руб. на субсидии российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на полеты внутри России в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. В 2023 году на субсидирование возмещения операционных расходов авиакомпаний было выделено 25,3 млрд руб., рассказывал Савельев.

Кроме того, в стране действуют еще три программы субсидирования перевозок: поддержка региональных перевозок в обход Москвы, субсидирование социально-значимых маршрутов в Дальневосточном федеральном округе и программа перевозки социально незащищенных групп граждан. С учетом этих программ общий объем субсидирования перевозок превысил 50 млрд руб.