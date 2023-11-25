В Киеве в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м
В Соломенском районе на юго-западе Киева в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.
Кроме того, в том же районе произошел пожар на территории детского сада. В некоторых домах выбило окна в квартирах.
В ночь на 25 ноября в Киевской военной администрации сообщили о взрывах в городе и работе ПВО. В украинской столице объявляли воздушную тревогу. Киевская администрация, а также мэр Виталий Кличко заявили о падении обломков в Печерском, Голосеевском и Днепропетровском районах.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами