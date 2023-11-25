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Политика ,  
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В Киеве в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м

В Соломенском районе Киева в нежилом помещении произошел пожар

В Соломенском районе на юго-западе Киева в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.

Кроме того, в том же районе произошел пожар на территории детского сада. В некоторых домах выбило окна в квартирах.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

В ночь на 25 ноября в Киевской военной администрации сообщили о взрывах в городе и работе ПВО. В украинской столице объявляли воздушную тревогу. Киевская администрация, а также мэр Виталий Кличко заявили о падении обломков в Печерском, Голосеевском и Днепропетровском районах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киев пожары взрыв Воздушная тревога Виталий Кличко

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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