В Киеве в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м

В Соломенском районе на юго-западе Киева в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.

Кроме того, в том же районе произошел пожар на территории детского сада. В некоторых домах выбило окна в квартирах.

В ночь на 25 ноября в Киевской военной администрации сообщили о взрывах в городе и работе ПВО. В украинской столице объявляли воздушную тревогу. Киевская администрация, а также мэр Виталий Кличко заявили о падении обломков в Печерском, Голосеевском и Днепропетровском районах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.