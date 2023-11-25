 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В Киеве и области сработали силы ПВО

В Киеве и области сработали средства ПВО

В Киеве и области работают ПВО, сообщают Zn.ua и УНИАН.

По данным издания, в столице начались перебои со светом.

О работе сил ПВО по целям в Киевской области ранее сообщили в местной администрации. Власти попросили жителей находиться в укрытии.

Zn.ua пишет о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.

В Киеве раздались взрывы
Политика

Помимо украинской столицы и области воздушная тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Кировоградской и др.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте на РБК Pro
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
Теория везения: как поймать удачу за хвост
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Киевская область Киев ПВО

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В Полтавской области прозвучали взрывы
Политика
В двух областях Украины прогремели взрывы
Политика
В Одесской области снова прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:22
Зеленский назвал три победы, в которых нуждается Украина Политика, 06:15
В Петербурге установили памятник автору теории официальной народности Общество, 05:46
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
В Киеве и области сработали силы ПВО Политика, 05:27
NBC сообщил о «сделке Байдена, а не Нетаньяху» по перемирию и заложникам Политика, 04:35
AP сообщило о решении Скопье открыть небо для самолета Лаврова Политика, 04:29
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Израиль получил список второй группы заложников с восемью детьми Политика, 04:14
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
МВД Белоруссии признало YouTube-канал «Жопа с усами» экстремистским Политика, 03:19
В Финляндии заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Россией Политика, 03:15
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Байден заявил о «реальных шансах» продления перемирия в секторе Газа Политика, 02:31