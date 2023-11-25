В Киеве и области сработали силы ПВО
В Киеве и области работают ПВО, сообщают Zn.ua и УНИАН.
По данным издания, в столице начались перебои со светом.
О работе сил ПВО по целям в Киевской области ранее сообщили в местной администрации. Власти попросили жителей находиться в укрытии.
Zn.ua пишет о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.
Помимо украинской столицы и области воздушная тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Кировоградской и др.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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