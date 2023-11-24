Путин обсудил с Совбезом работу загранучреждений и контакты с СНГ
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза организацию работы загранучреждений и связи с соседями, сообщили в пресс-службе Кремля.
На совещании были затронуты «некоторые вопросы, связанные с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», приводит пресс-служба слова Путина.
С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Традиционно в сообщениях о совещаниях Совбеза нет подробностей обсуждений и деталей принятых решений.
На прошлом совещании Совбеза обсуждались «определенные решения» по итогам нескольких крупных международных мероприятий. «Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», — сказал Путин в открытой части совещания.
На совещании 10 ноября темой стала информационная безопасность. Докладчиком, сказал Путин во вступительном слове, на совещании был директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. «У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — отмечал глава государства.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами