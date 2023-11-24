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Политика ,  
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Путин обсудил с Совбезом работу загранучреждений и контакты с СНГ

Путин обсудил с Совбезом работу загранучреждений и отношения с соседями
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза организацию работы загранучреждений и связи с соседями, сообщили в пресс-службе Кремля.

На совещании были затронуты «некоторые вопросы, связанные с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», приводит пресс-служба слова Путина.

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Традиционно в сообщениях о совещаниях Совбеза нет подробностей обсуждений и деталей принятых решений.

Очередное заседание Совбеза Путин посвятил информационной безопасности
Политика
Владимир Путин&nbsp;во время совещания с&nbsp;членами Совета Безопасности

На прошлом совещании Совбеза обсуждались «определенные решения» по итогам нескольких крупных международных мероприятий. «Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», — сказал Путин в открытой части совещания.

На совещании 10 ноября темой стала информационная безопасность. Докладчиком, сказал Путин во вступительном слове, на совещании был директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. «У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — отмечал глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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