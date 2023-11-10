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Политика ,  
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Очередное заседание Совбеза Путин посвятил информационной безопасности

Кремль: очередное заседание Совбеза Путин посвятил информационной безопасности
Владимир Путин&nbsp;во время совещания с&nbsp;членами Совета Безопасности
Владимир Путин во время совещания с членами Совета Безопасности (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Темой оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России 10 ноября стала информационная безопасность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Традиционно в сообщениях о совещаниях Совбеза нет подробностей обсуждений и деталей принятых решений.

Докладчиком, сказал Путин во вступительном слове, на совещании был у нас директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Предыдущее оперативное совещание президента с постоянными членами Совбеза было посвящено обороту оружия в России. «Этот вопрос всегда важен — сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, — но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем», — сказал тогда Путин.

Он предложил обсудить, как в страну незаконным образом попадают оружие и боеприпасы, в том числе с территории Украины. Президент поручил выявить каналы поставок, проанализировать меры ведомственного контроля и подумать, что можно сделать «для укрепления нормативно-правовой базы».

Предыдущее совещание Совбеза по теме информационной безопасности было 11 августа 2023 года.

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Тогда Путин назвал эту тему важнейшей, учитывая специфику «сегодняшней ситуации».
 

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7 октября 1952 года
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