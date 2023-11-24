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Политика ,  
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Пашинян заявил о поддержке территориальной целостности Грузии

Пашинян: Армения поддерживает территориальную целостность Грузии
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит Armenpress.

«Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — ответил он на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Премьер-министр добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до Бархатной революции 2019 года (когда к власти пришел Пашинян и его сторонники) и после показало «очень видимое и определенное различие». По его словам, представители Грузии «выразили свое удовлетворение» по этому поводу.

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Никол Пашинян (справа)

Как отмечает Sputnik Armenia, с 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции «О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». До 2019 года Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования.

В августе 2008 года Россия провела военную операцию «по принуждению к миру» Грузии. По итогам конфликта Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

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Теги
Персоны
Никол Пашинян Армения Грузия Абхазия Южная Осетия
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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