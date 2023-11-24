Москвичей предупредили о метели, гололеде и ветре до 20 м/с
В Москве с вечера воскресенья, 26 ноября, до конца понедельника, 27 ноября, ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 20 м/с, сообщила пресс-служба главка столичного МЧС.
«В период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в публикации. Спасатели также предупредили об усилении ветра до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.
В МЧС порекомендовали держать дистанцию и не разгоняться на дорогах, не парковать машины и не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что в пятницу, 24 ноября, высота снежного покрова увеличится до 5–10 см. Погода, по его словам, будет некомфортная: снег, усиление ветра с порывами до 12 м/с. В понедельник, 27 ноября, также прогнозируется снегопад. Вильфанд заверил, что снег «останется, по крайней мере, до конца месяца».
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