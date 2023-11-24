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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Москвичей предупредили о метели, гололеде и ветре до 20 м/с

МЧС: в воскресенье в Москве ожидается метель, гололедица и сильный ветер
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве с вечера воскресенья, 26 ноября, до конца понедельника, 27 ноября, ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 20 м/с, сообщила пресс-служба главка столичного МЧС.

«В период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в публикации. Спасатели также предупредили об усилении ветра до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.

В МЧС порекомендовали держать дистанцию и не разгоняться на дорогах, не парковать машины и не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Вильфанд пообещал москвичам «некомфортную» погоду и сугробы до 10 см
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что в пятницу, 24 ноября, высота снежного покрова увеличится до 5–10 см. Погода, по его словам, будет некомфортная: снег, усиление ветра с порывами до 12 м/с. В понедельник, 27 ноября, также прогнозируется снегопад. Вильфанд заверил, что снег «останется, по крайней мере, до конца месяца».

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Теги
погода в Москве снег метель гололед

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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