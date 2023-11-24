Вильфанд пообещал москвичам «некомфортную» погоду и сугробы до 10 см

В Москве в пятницу, 24 ноября, ожидается повышение дневной температуры до минус 2-4 градусов, к концу дня высота снежного покрова увеличится до 5-10 см, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в Москве в пятницу будет некомфортная, снег, усиление ветра с порывами до 12 м/с», — отметил синоптик.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября, по его словам, температура днем достигнет минус 1-3 градуса. «Но ночные температуры не маленькие, от минус 8 до минус 5 градусов — и в ночь на пятницу, и субботу, и воскресенье», — добавил Вильфанд.

При этом в понедельник, 27 ноября, по прогнозам синоптика, будет «наиболее теплый день во второй половине месяца». «Прогнозируется повышение температуры, ночью до минус 7 — минус 2, а днем около ноля», — подчеркнул Вильфанд. Также в понедельник прогнозируется снегопад, который «будет такой же или почти такой же, как в четверг и пятницу», добавил он.

Однако со вторника, 28 ноября, ожидается понижение температуры, причем дневной, около минус 5-6 градусов, сообщил синоптик. «И снег уже останется, по крайней мере, до конца месяца. Пока потепления очередного не видно», — заключил он.

Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с РБК заявил, что к вечеру 24 ноября высота снежного покрова в Москве составит от 3 до 8 см. Температура воздуха в столице в этот день, по его словам, повысится до минус 3 — минус 5 градусов. Кроме того, ожидается резкое падение атмосферного давления до 715 мм ртутного столба, это значение может побить рекорд 50-летней давности в 722 мм, предупредил Леус.