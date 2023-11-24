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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Живущую в Канаде россиянку заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии

Живущей в Канаде россиянке Басманный суд дал срок за фейки про армию
Мария Карташева
Мария Карташева (Фото: Мария Карташева / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд в Москве приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда.

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Кроме того, Карташевой запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.

Приговор вынесен заочно, по данным «Осторожно, новости», Карташева переехала в Канаду пять лет назад. Она выходила на акции протеста и наблюдала за выборами в посольстве. Уголовное дело на нее завели из-за поста в Telegram на 479 подписчиков про события в Буче, уточняет канал.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, BBC и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела убитых людей на улицах, у некоторых из них были связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. Там заявили, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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Теги
фейк Канада Украина

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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