Живущей в Канаде россиянке Басманный суд дал срок за фейки про армию

Живущую в Канаде россиянку заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии

Мария Карташева (Фото: Мария Карташева / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд в Москве приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда.

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Кроме того, Карташевой запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.

Приговор вынесен заочно, по данным «Осторожно, новости», Карташева переехала в Канаду пять лет назад. Она выходила на акции протеста и наблюдала за выборами в посольстве. Уголовное дело на нее завели из-за поста в Telegram на 479 подписчиков про события в Буче, уточняет канал.