В VK рассказали, сколько зарабатывают паблики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Самые популярные способы монетизации во «ВКонтакте», помимо партнерской программы, это маркет-платформа авторов и VK Donut, сообщила на VK Day директор департамента соцсети по работе с сообществами Мария Воробьева. Трансляцию вело общество «Знание».

Все подключенные к партнерской программе «ВКонтакте» зарабатывают вместе около 200 млн руб. Среди лидеров MDK, «Дайвинчик», «Пикабу» и паблик «Психология», уточнила она.

У паблика «Леонардо Дайвинчик» 15 млн подписчиков, у MDK — 12 млн, у «Пикабу» — 3,1 млн, у «ЭГО | Психология» — 1,2 млн.

«Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Воробьева.

Всего к партнерской программе подключены 15 тыс. авторов. Попасть в партнерскую программу сложно, там доминируют крупные и быстро растущие паблики, пояснила Воробьева.

Донаты приносят всем страницам около 100 млн руб. в месяц, примерно такую же цифру показывает маркет-платформа для авторов (биржа блогеров), добавила Воробьева. Монетизация видео пока не в тройке лидеров по доходам, добавила она.