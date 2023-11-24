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Технологии и медиа ,  
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В VK рассказали, сколько зарабатывают паблики

Глава департамента «ВК» Воробьева: паблики-лидеры в месяц зарабатывают миллионы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Самые популярные способы монетизации во «ВКонтакте», помимо партнерской программы, это маркет-платформа авторов и VK Donut, сообщила на VK Day директор департамента соцсети по работе с сообществами Мария Воробьева. Трансляцию вело общество «Знание».

Все подключенные к партнерской программе «ВКонтакте» зарабатывают вместе около 200 млн руб. Среди лидеров MDK, «Дайвинчик», «Пикабу» и паблик «Психология», уточнила она.

У паблика «Леонардо Дайвинчик» 15 млн подписчиков, у MDK — 12 млн, у «Пикабу» — 3,1 млн, у «ЭГО | Психология» — 1,2 млн.

«Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Воробьева.

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Фото:Александр Игнатьев / Shutterstock

Всего к партнерской программе подключены 15 тыс. авторов. Попасть в партнерскую программу сложно, там доминируют крупные и быстро растущие паблики, пояснила Воробьева.

Донаты приносят всем страницам около 100 млн руб. в месяц, примерно такую же цифру показывает маркет-платформа для авторов (биржа блогеров), добавила Воробьева. Монетизация видео пока не в тройке лидеров по доходам, добавила она.

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Теги
монетизация блогеры VK ВКонтакте Интернет соцсети

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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