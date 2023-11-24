В VK рассказали, сколько зарабатывают паблики
Самые популярные способы монетизации во «ВКонтакте», помимо партнерской программы, это маркет-платформа авторов и VK Donut, сообщила на VK Day директор департамента соцсети по работе с сообществами Мария Воробьева. Трансляцию вело общество «Знание».
Все подключенные к партнерской программе «ВКонтакте» зарабатывают вместе около 200 млн руб. Среди лидеров MDK, «Дайвинчик», «Пикабу» и паблик «Психология», уточнила она.
У паблика «Леонардо Дайвинчик» 15 млн подписчиков, у MDK — 12 млн, у «Пикабу» — 3,1 млн, у «ЭГО | Психология» — 1,2 млн.
«Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Воробьева.
Всего к партнерской программе подключены 15 тыс. авторов. Попасть в партнерскую программу сложно, там доминируют крупные и быстро растущие паблики, пояснила Воробьева.
Донаты приносят всем страницам около 100 млн руб. в месяц, примерно такую же цифру показывает маркет-платформа для авторов (биржа блогеров), добавила Воробьева. Монетизация видео пока не в тройке лидеров по доходам, добавила она.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами