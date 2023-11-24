Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров
Мощности российских суперкомпьютеров нужно увеличить во много раз, чтобы развивать технологию искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту. Трансляцию мероприятия вел РБК.
«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — сказал он. Путин подчеркнул, что это «критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта».
Семь российских суперкомпьютеров входят в мировой рейтинг Топ 500, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные АНО «Цифровая экономика». У США в нем 150 машин, у Китая — 134. Далее идут Германия с 36 суперкомпьютерами и Япония с 33. По состоянию на июнь 2023 года Россия занимала в рейтинге 12 место.
Три российских суперкомпьютера («Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин») принадлежат «Яндексу», еще два (Christofari и Christofari Neo) — Сбербанку и по одному МГУ («Ломоносов») и МТС (GROM).
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