 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Технологии и медиа ,  
0 

Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров

Путин: необходимо нарастить мощности российских суперкомпьютеров
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мощности российских суперкомпьютеров нужно увеличить во много раз, чтобы развивать технологию искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — сказал он. Путин подчеркнул, что это «критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта».

Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
Политика
Владимир Путин

Семь российских суперкомпьютеров входят в мировой рейтинг Топ 500, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные АНО «Цифровая экономика». У США в нем 150 машин, у Китая — 134. Далее идут Германия с 36 суперкомпьютерами и Япония с 33. По состоянию на июнь 2023 года Россия занимала в рейтинге 12 место.

Три российских суперкомпьютера («Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин») принадлежат «Яндексу», еще два (Christofari и Christofari Neo) — Сбербанку и по одному МГУ («Ломоносов») и МТС (GROM).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин суперкомпьютер искуственный интеллект
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа
Технологии и медиа
Китайская разведка предупредила об опасности искусственного интеллекта
Политика
Маск оценил риски, что искусственный интеллект убьет человечество
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 16:29
Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров Технологии и медиа, 16:28
Полиция задержала игрока «Ниццы» из-за видео про «черный день для евреев» Спорт, 16:22
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых по версии РБК РБК и Росатом, 16:22
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 16:17
Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа Технологии и медиа, 16:16
УМВД России по ХМАО проверит сотрудницу на получение взяток Политика, 16:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Анне Щербаковой вручили премию «Серебряная лань» Спорт, 16:11
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 16:06
Куратора пригородных «дочек» РЖД арестовали по делу о мошенничестве Общество, 16:03
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:58
Почему сильная отчетность TCS Group не впечатлила инвесторов Pro, 15:58
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах РБК и SberJazz, 15:57