Песков: контакты между США и Россией по вопросам стабильности не планируются

Песков заявил о потребности в диалоге с США о стратегической стабильности

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Контакты между Москвой и Вашингтонам по вопросам стратегической стабильности пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть», — ответил он на вопрос о возможности переговоров между странами по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

В конце октября в МИД России сообщили, что США передали России свои предложения по вопросам стратегической стабильности, они изучаются. В ведомстве уточнили, что они были переданы в «форме non-paper» — на бумаге, но в виде неофициальной памятной записки.

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