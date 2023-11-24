Глава Николаева объяснил звуки взрывов в городе

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Причиной взрывов в окрестностях Николаева 24 ноября стали действия украинских военных, сообщил глава региона Виталий Ким.

«За городом работают наши военные», — написал он в телеграм-канале. По его словам, «еще будет несколько подрывов».

Губернатор не объяснил, что именно подрывали военные.

Ранее украинские издания «Страна» и «Суспильне» сообщили о взрывах в регионе. По данным «Страны», произошел один взрыв. «Суспильне» сначала сообщило об одном взрыве, позднее еще о серии.

В последний раз о взрывах в регионе сообщили ночью 23 ноября, там была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.