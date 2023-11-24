В Перми 72-летнего пенсионера задержали за попытку поджечь военкомат

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Полиция Перми задержала местного жителя при попытке поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с помощью зажигательной смеси, передают портал Properm со ссылкой на источники и телеграм-канал SHOT.

Инцидент, по данным портала, произошел накануне около 21:30 по местному времени (19:30 мск). Военкомат пытался поджечь 72-летний мужчина, против него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений или общеопасным способом, в т.ч. путем поджога). Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы.

По данным портала, незадолго до этих событий мужчине в мессенджер Viber написали неизвестные. Они напугали его долгами и потребовали поджечь военкомат, пишет издание.

SHOT утверждает, что поджечь военкомат пытался 72-летний худрук ансамбля народного пения одного из местных Домов культуры. По данным канала, мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата, однако она отлетела и упала в снег. После этого его задержал местный участковый.

Телеграм-канал пишет, что пенсионеру позвонили с неизвестного номера, звонивший представился ему следователем Таганского ОВД. Злоумышленник заявил, что на пенсионера оформлены кредиты на 350 тыс. и 1,5 млн. руб., и предложил их списать после выполнения инструкций.