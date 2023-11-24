Главе Забайкалья вручили медаль «Участнику специальной военной операции»
Губернатору Забайкальского края Александру Осипову вручили медаль «Участнику специальной военной операции», сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона был награжден «за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции», уточнили в пресс-службе. Приказ об этом подписал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Награду Осипову вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он отметил, что губернатор помогает военным во всех вопросах и лично ездит в зону спецоперации.
Памятную медаль «Участнику специальной военной операции» Минобороны учредило в 2022 году.
Награду вручают «за добросовестную военную службу» военнослужащим, гражданским служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в боевых действиях на Украине.
Также получить ее могут лица, «отличившиеся в оказании содействия» Росгвардии в выполнении возложенных на нее задач в ходе спецоперации.
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