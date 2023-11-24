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Политика ,  
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Главе Забайкалья вручили медаль «Участнику специальной военной операции»

Губернатору Забайкалья вручили медаль «Участнику специальной военной операции»
Александр&nbsp;Осипов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа,&nbsp;генерал-лейтенант&nbsp;Михаил&nbsp;Носулев
Александр Осипов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев (Фото: Правительство Забайкальского края)

Губернатору Забайкальского края Александру Осипову вручили медаль «Участнику специальной военной операции», сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона был награжден «за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции», уточнили в пресс-службе. Приказ об этом подписал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Награду Осипову вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он отметил, что губернатор помогает военным во всех вопросах и лично ездит в зону спецоперации.

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Памятную медаль «Участнику специальной военной операции» Минобороны учредило в 2022 году.

Награду вручают «за добросовестную военную службу» военнослужащим, гражданским служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в боевых действиях на Украине.

Также получить ее могут лица, «отличившиеся в оказании содействия» Росгвардии в выполнении возложенных на нее задач в ходе спецоперации.

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Теги
Забайкальский край госнаграды Александр Осипов Военная операция на Украине

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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