Появились кадры с прилетом новой группы россиян из сектора Газа в Россию

Еще одна группа россиян прилетела в Россию из сектора Газа. Видео

Video

В Россию 24 ноября прилетел еще один самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами. На борту были 103 гражданина России и члена их семей, в том числе 47 детей.