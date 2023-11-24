Еще одна группа россиян прилетела в Россию из сектора Газа. Видео
В Россию 24 ноября прилетел еще один самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами. На борту были 103 гражданина России и члена их семей, в том числе 47 детей.
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