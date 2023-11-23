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Общество ,  
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Синоптики рассказали, сколько снега выпадет в Москве в ближайшие дни

Синоптики: в Москве ожидаются снегопады, выпадет до 10 см снега
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Снег в Москве пойдет 23 ноября во второй половине дня. Сначала он будет небольшим, затем начнется метель, и к вечеру пятницы в городе выпадет несколько сантиметров снега, сообщили опрошенные РБК синоптики.

«Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с запада активным атлантическим циклоном. Небо постепенно затянут плотные облака, во второй половине дня закружит небольшой снег. Ближе к вечеру снег станет более заметным и в вечерние часы местами возможны метели», — сказал РБК ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик предупредил, что из-за такой погоды движение по дорогам будет затруднено, возможно образование пробок.

Сильнее всего, по его словам, циклон будет влиять на погоду в ночь на 24 ноября. Местами ожидается сильный снег. В южной половине Московской области и в Новой Москве он может стать мокрым, также есть вероятность ливневых дождей. Днем 24 ноября интенсивность осадков снизится, однако к вечеру пятницы высота снежного покрова в городе составит от 3 до 8 см сообщил синоптик.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Температура в Москве в целом 23 ноября, по словам Леуса, сохранится на уровне минус 6 — минус 8 градусов, в области ожидается минус 5 — минус 10 градусов. К вечеру скорость ветра поднимется до 5–10 м/c. На следующий день, 24 ноября, температура воздуха в городе повысится до минус 3 — минус 5 градусов.

Кроме того, ожидается резкое падение атмосферного давления до 715 мм ртутного столба, это значение может побить рекорд 50-летней давности в 722 мм, предупредил Леус.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РБК подтвердил, что во второй половине дня 23 ноября в Москве пойдет небольшой снег, а ночью в отдельных местах начнется метель. «Более сложная погода в ночь на пятницу — снег сильный, ветер 12–14 м/с, метель и даже заносы на дорогах. Температура ночная — минус 6 — минус 8, по области до минус 10 градусов», — сказал Вильфанд.

К выходным температура воздуха начнет повышаться, продолжит идти умеренный снег. В итоге к утру воскресенья, 26 ноября, высота снежного покрова в Москве и Московской области будет от 5 до 10 см, уточнил синоптик.

В выходные и в понедельник, 27 ноября, в Москве будет теплее, чем в предыдущее дни, однако снег не растает, добавил Вильфанд. Кроме того, высота снежного покрова увеличится, так как возникнут условия для обильных снегопадов. Так, 27 ноября прогнозируется выпадение большого количества снега. На следующий день, 28 ноября, в регионе вновь похолодает, заключил он.

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Погода Москва снег Роман Вильфанд новости

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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