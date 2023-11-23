 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Sabah узнала, как спецслужбы Турции спасли взломщика «Железного купола»

Sabah: турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера
Вид на Тель-Авив
Вид на Тель-Авив (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турецкое Национальное управление разведки спасло палестинского хакера Омара А., который сумел взломать систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол», сообщила газета Sabah, не называя источники информации.

По данным издания, хакера Омар А., который временно вывел из строя систему «Железный купол» в 2015-2016 годах и переехал в Турцию в 2020 году, задержали в Малайзии сотрудники национальной разведывательной службы Израиля «Моссад» во время его короткого выезда в эту страну на две недели. В ночь на 28 сентября 2022 года две группы израильских силовиков насильно посадили хакера в машину и вывезли его в район Селангор, в 50 км от столицы страны Куала-Лумпур. Там Омара А. на протяжении 36 часов допрашивали.

Как только Национальная разведывательная организация Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) выяснила, что хакера похитили, турецкие власти отправили информацию о задержании Омара А. малайзийским коллегам, заявив, что дело «очень срочное», а палестинского программиста «необходимо спасти», утверждает Sabah.

Несколько часов спустя спецназ Малайзии совершил рейд на место, где удерживали хакера, а мировой суд Куала-Лумпура выдал ордер на арест 11 человек, которые допрашивали разработчика.

Через несколько дней после этой операции группы антитеррористического управления департамента полиции Стамбула под руководством MİT задержали агента «Моссада» в Стамбуле, который обращался к хакеру с предложением партнерства. Мужчину отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Израиля.

В итоге программиста Омара А. доставили в Турцию, где он живет в доме под охраной турецкой разведки MİT и продолжает свою работу по разработке программного обеспечения.

Израильские власти материал газеты Sabah пока не комментировали.

Читайте на РБК Pro
Как понять, что с работодателем что-то не так — шесть признаков
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Конкуренты, но не враги: как встреча Байдена и Си повлияет на экономику

В Тель-Авиве трижды за сутки сработала система «Железный купол». Видео
Политика

«Железный купол» — израильская система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Как отмечает The Wall Street Journal, всего на вооружении ЦАХАЛ стоят десять батарей, каждая из которых включает систему РЛС, центр управления и три пусковые установки с двадцатью ракетами-перехватчиками «Тамир». Помимо Израиля система стоит на вооружении США.

Израиль неоднократно использовал «Железный купол» в войне с ХАМАС, в связи с чем спрос на противоракеты для этой системы вырос. Как писал WSJ в середине октября, в ближайшее время США передадут ЦАХАЛ еще 200 таких ракет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
противоракета ПВО Израиль ХАМАС Турция Малайзия хакер

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
WSJ узнала о росте спроса на ракеты для системы «Железный купол»
Политика
Кадры ночной работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона
Политика
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 16:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 23:40
В Ростовской области четверо детей погибли из-за угарного газа Общество, 23:23
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 23:10
Sabah узнала, как спецслужбы Турции спасли взломщика «Железного купола» Политика, 23:05
Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России Бизнес, 22:53
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 22:49
Правительство продлило на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений Экономика, 22:48
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Нашествие длинношерстных крыс на пляжи Австралии. Видео Общество, 22:39
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 22:35
В Мурманской области откроют три пункта размещения беженцев Общество, 22:26
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 22:23
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 22:11
Путин поздравил сборную России с победой на олимпиаде по астрономии Общество, 22:03
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 21:59