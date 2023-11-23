Sabah узнала, как спецслужбы Турции спасли взломщика «Железного купола»

Вид на Тель-Авив (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турецкое Национальное управление разведки спасло палестинского хакера Омара А., который сумел взломать систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол», сообщила газета Sabah, не называя источники информации.

По данным издания, хакера Омар А., который временно вывел из строя систему «Железный купол» в 2015-2016 годах и переехал в Турцию в 2020 году, задержали в Малайзии сотрудники национальной разведывательной службы Израиля «Моссад» во время его короткого выезда в эту страну на две недели. В ночь на 28 сентября 2022 года две группы израильских силовиков насильно посадили хакера в машину и вывезли его в район Селангор, в 50 км от столицы страны Куала-Лумпур. Там Омара А. на протяжении 36 часов допрашивали.

Как только Национальная разведывательная организация Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) выяснила, что хакера похитили, турецкие власти отправили информацию о задержании Омара А. малайзийским коллегам, заявив, что дело «очень срочное», а палестинского программиста «необходимо спасти», утверждает Sabah.

Несколько часов спустя спецназ Малайзии совершил рейд на место, где удерживали хакера, а мировой суд Куала-Лумпура выдал ордер на арест 11 человек, которые допрашивали разработчика.

Через несколько дней после этой операции группы антитеррористического управления департамента полиции Стамбула под руководством MİT задержали агента «Моссада» в Стамбуле, который обращался к хакеру с предложением партнерства. Мужчину отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Израиля.

В итоге программиста Омара А. доставили в Турцию, где он живет в доме под охраной турецкой разведки MİT и продолжает свою работу по разработке программного обеспечения.

Израильские власти материал газеты Sabah пока не комментировали.

«Железный купол» — израильская система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Как отмечает The Wall Street Journal, всего на вооружении ЦАХАЛ стоят десять батарей, каждая из которых включает систему РЛС, центр управления и три пусковые установки с двадцатью ракетами-перехватчиками «Тамир». Помимо Израиля система стоит на вооружении США.

Израиль неоднократно использовал «Железный купол» в войне с ХАМАС, в связи с чем спрос на противоракеты для этой системы вырос. Как писал WSJ в середине октября, в ближайшее время США передадут ЦАХАЛ еще 200 таких ракет.