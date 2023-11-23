Путин поздравил сборную России с победой на олимпиаде по астрономии
Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников, которая проходила в образовательном центре «Сириус». Поздравление опубликовали на сайте Кремля.
«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность», — отметил глава государства.
Путин выразил «особые слова признания и благодарности» родителям, ученикам и наставникам школьников и пожелал победителям новых достижений «и в учебе, и в жизни».
21 ноября Минпросвещения сообщило, что сборная России завоевала шесть золотых медалей на астрономической олимпиаде, набрав максимальное количество баллов. Россияне разделили победу со сборной Ирана, всего в соревновании принимали участие школьники из 14 стран мира.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами