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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Путин поздравил сборную России с победой на олимпиаде по астрономии

Путин поздравил команду России с победой на школьной олимпиаде по астрономии
Фото: owao2023.siriusolymp.ru
Фото: owao2023.siriusolymp.ru

Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников, которая проходила в образовательном центре «Сириус». Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность», — отметил глава государства.

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Фото:ipho_2023 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Путин выразил «особые слова признания и благодарности» родителям, ученикам и наставникам школьников и пожелал победителям новых достижений «и в учебе, и в жизни».

21 ноября Минпросвещения сообщило, что сборная России завоевала шесть золотых медалей на астрономической олимпиаде, набрав максимальное количество баллов. Россияне разделили победу со сборной Ирана, всего в соревновании принимали участие школьники из 14 стран мира.

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Теги
Персоны
Владимир Путин школьники школьная олимпиада астрономия «Сириус»
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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