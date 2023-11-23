Путин поздравил команду России с победой на школьной олимпиаде по астрономии

Путин поздравил сборную России с победой на олимпиаде по астрономии

Фото: owao2023.siriusolymp.ru

Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников, которая проходила в образовательном центре «Сириус». Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность», — отметил глава государства.

Путин выразил «особые слова признания и благодарности» родителям, ученикам и наставникам школьников и пожелал победителям новых достижений «и в учебе, и в жизни».

21 ноября Минпросвещения сообщило, что сборная России завоевала шесть золотых медалей на астрономической олимпиаде, набрав максимальное количество баллов. Россияне разделили победу со сборной Ирана, всего в соревновании принимали участие школьники из 14 стран мира.