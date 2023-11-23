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Политика ,  
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Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Белоруссии

Фото: Константин Завражин / РИА Новости
Фото: Константин Завражин / РИА Новости

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 15 документов по итогам саммита, прошедшего в Белоруссии, сообщил на пленарном заседании генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. Его слова приводит агентство БелТА.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — добавил он.

Большинство договоров касаются кадровых вопросов и вопросов функционирования организации. Так, лидеры стран утвердили в новой редакции положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности.

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Саммит ОДКБ прошел в Минске 23 ноября. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встречу не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее отказался от участия в саммите. Посетить мероприятие отказались также спикер парламента Ален Симонян и глава МИДа Арарат Мирзоян. Пашинян, комментируя взаимоотношения Еревана с ОДКБ, заявил, что организация не отреагировала на просьбу прислать мониторинговую комиссию во время обострения армяно-азербайджанского конфликта, и подчеркнул, что это организация «уходит из Армении», а не наоборот.

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Теги
ОДКБ Белоруссия Россия переговоры

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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