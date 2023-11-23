Экс-командующий ВДВ России стал начальником Объединенного штаба ОДКБ

Совбез ОДКБ утвердил на должность начальника Объединенного штаба организации экс-командующего ВДВ России Сердюкова. Он руководил миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане в январе 2022-го и российской группировкой в Сирии

Андрей Сердюков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрел кандидатуру экс-командующего российскими Воздушно-десантными войсками, генерал-полковника Андрея Сердюкова на должность начальника Объединенного штаба организации, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«В проекте повестки дня на ваше рассмотрение внесены кадровые вопросы, в частности проект решения Совета коллективной безопасности по назначению на должность начальника штаба ОДКБ представителя Российской Федерации генерал-полковника Сердюкова Андрея Николаевича», — сказал он, обращаясь к участникам Совбеза организации (цитата по ТАСС).

Участники Совбеза утвердили Сердюкова в должности. Ранее начальником объединенного штаба ОДКБ был генерал-полковник Анатолий Сидоров, который до назначения занимал пост командующего войсками российского Западного военного округа.

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности — постоянно действующий рабочий орган организации, отвечающий за подготовку предложений по военной составляющей ОДКБ, организацию и координацию практической реализации решений органов ОДКБ по вопросам военного сотрудничества.

Андрей Сердюков — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, а также Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генштаба. С 2016 по 2022 год был командующим ВДВ. В этот период он некоторое время командовал группировкой российских войск в Сирии. В 2022-м Сердюков руководил контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, который находился в республике с 6 по 19 января в связи со вспыхнувшими там беспорядками.

В 2020 году Сердюкову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Кроме того, он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета и другими наградами.

После ухода Сердюкова с поста командующего ВДВ в 2022 году его сменил генерал-полковник Михаил Теплинский, также окончивший Рязанское высшее военно-десантное командное училище. До назначения на эту должность он был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.