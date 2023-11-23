Суд арестовал двух мужчин, избивших детей на севере Москвы

Суд в Москве на два месяца арестовал мужчин, избивших детей в Западном Дегунино

Фото: moscowcourts / Telegram

Тимирязевский районный суд Москвы на два месяца арестовал двух мужчин, обвиняемых в избиении детей в районе Западное Дегунино на севере столицы, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По информации следователей, Герасименко А. и Бабаджанов Д. применили к детям физическую силу и несколько раз ударили их. Мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц). Их заключили под стражу до 21 января 2024 года.

Вечером 19 ноября двое мужчин в Западном Дегунино подошли к группе детей, начали их бить, в том числе палкой, и поставили на колени. Одному из детей обвиняемые стали угрожать ножом. Тимирязевская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту произошедшего.

Телеграм-канал Mash сообщил, что дети якобы стучали в дверь и убегали, чем и вызвали гнев двух мужчин. Спустя день после произошедшего мама одного из детей обратилась в полицию, после чего обвиняемых задержали.