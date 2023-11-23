Гаагский трибунал предъявил новые обвинения сербскому националисту Шешелю
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (ранее Международный трибунал по бывшей Югославии, МТБЮ) обвинил националиста, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля в неуважении к суду. Об этом сообщает телеканал РТС со ссылкой на сына политика, и замглавы партии Александра Шешеля.
«Это правда, что предъявлено обвинительное заключение. Это новое обвинение в неуважении к суду», — сказал он.
Александр Шешель связал предъявление обвинений отцу с недавней публикацией книг и других печатных материалов, а также видео- и аудиоматериалов Сербской радикальной партией. Эти материалы доказывают, что свидетелей обвинения, которые давали показания против его отца в Гаагском трибунале, «инструктировали и подкупали», заявил Шешель-младший.
Также Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов предъявил обвинения еще четырем членам партии, сообщил он.
Воислав Шешель родился 11 октября 1954 года в Сараево (нынешняя столица Боснии и Герцеговины). Он один из основателей Сербской радикальной партии и ее председатель с 1991 года.
Шешель обвинялся в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1991–1993 годах. Прокуратура настаивала, что в ходе войн на территории Боснии и Хорватии, последовавших за распадом Югославии, Шешель занимался организацией этнических чисток.
В 2003 году националист самостоятельно сдался Гаагскому трибуналу, намереваясь доказать свою невиновность. С февраля 2003-го по ноябрь 2014-го он находился в тюрьме ООН. В марте 2016 года Гаагский трибунал оправдал Шешеля по всем пунктам обвинения, однако прокурор обжаловал это решение. В апреле 2018-го Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила его к десяти годам заключения, но Шешелю зачли уже отбытый срок, и ему не пришлось возвращаться в тюрьму.
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