РЖД ответили на данные о пьяной дежурной, допустившей аварию поездов

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РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Адлер — Пермь с маневровым тепловозом, сообщили РБК в пресс-службе ОАО «РЖД».

Компания выясняет причину произошедшего, сказала собеседница РБК.

Так в компании ответили на просьбу РБК прокомментировать информацию телеграм-канала Baza, который писал, что дежурная станции, которая могла развести между собой поезд и тепловоз, была пьяна на работе и не заметила ошибку системы. После столкновения машинистов двух поездов и дежурную по станции Бряндино отправили на медосвидетельствование, отмечал канал.

Результаты анализов показали, что машинисты были трезвы, а дежурная находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, писал канал. По информации Baza, ее тест показал результат в 0,352 мг/л (миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха).

Вечером 22 ноября пассажирский поезд № 354 Адлер — Пермь врезался в маневровый локомотив, который стоял на станции Бряндино в Ульяновской области. Машинист поезда успел экстренно затормозить, но столкновение все равно произошло. В результате инцидента пострадали 25 человек, в том числе один ребенок.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), максимальное наказание по этой части статьи — два года лишения свободы.

РЖД пообещали выплатить страховую компенсацию, взять на себя расходы на лечение и начислить баллы по программе «РЖД Бонус» всем пассажирам поезда.

Вечером 23 ноября столкнувшийся с маневровым локомотивом пассажирский поезд прибыл на вокзал Перми. Как уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, за медицинской помощью по прибытии обратился один мужчина.