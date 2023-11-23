Попавший в аварию поезд Адлер — Пермь прибыл в пункт назначения
Поезд, следовавший из Адлера и столкнувшийся с тепловозом, прибыл в пункт назначения — вокзал Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«Встретили пассажиров поезда Пермь — Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом. <...> За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу», — рассказал губернатор.
Вечером 22 ноября пассажирский поезд № 354 Адлер — Пермь врезался в маневровый локомотив, который стоял на станции Бряндино в Ульяновской области. Машинист поезда успел экстренно затормозить, но столкновение все равно произошло. В результате инцидента пострадали 25 человек, в том числе один ребенок.
В Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте сообщили, что после столкновения поезда и маневрового состава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
В результате столкновения РЖД начали проверку. Пострадавшим компания пообещала выплатить страховую компенсацию, взять на себя расходы на лечение и начислить баллы по программе «РЖД Бонус» всем пассажирам поезда.
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