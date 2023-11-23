МЧС: спецборт доставит в Москву еще 103 россиян с родственниками из сектора Газа

МЧС эвакуирует в Москву еще более 100 россиян из сектора Газа

Фото: МЧС России

Спецборт МЧС доставит в Москву еще 103 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Среди тех, кого вывозят в Москву, 47 детей, уточнили в министерстве и добавили, что автобус с эвакуированными уже едет в аэропорт Каира.

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. Люди пересекают границу страны с анклавом через КПП «Рафах».

Заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники, уточнил накануне президент России Владимир Путин.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, сектор Газа через КПП «Рафах» уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. В Москву по состоянию на 22 ноября вывезли 553 человека, в том числе 259 детей.

Большую часть эвакуированных — 313 человек, среди которых 161 несовершеннолетний, — доставили в пункты временного размещения в Московской и Калужской областях.