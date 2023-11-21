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Политика ,  
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В Киев приехали президент Молдавии и глава Евросовета

Президент Молдавии Санду и глава Евросовета Мишель прибыли на Украину
Владимир Зеленский, его жена Елена (слева)&nbsp;и Майя Санду
Владимир Зеленский, его жена Елена (слева) и Майя Санду (Фото: Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду приехала в Киев, следом за ней на Украину прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель.

В украинской столице они встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

«В нашей повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдавии и Украины в ЕС, укрепление региональной безопасности и дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах», — написала Санду в соцсети X.

Мишель тоже сообщил о прибытии на Украину в X. «Хорошо снова быть в Киеве — среди друзей», — написал он.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. ЕК призвала Евросовет, как только Киев и Кишинев «примут ключевые меры», утвердить «дорожную карту» этих переговоров и пообещала опубликовать отчет о реализации соответствующих мер в марте 2024 года.

Применительно к Украине ЕК отметила, что, несмотря на военный конфликт с Россией и его ожесточенный характер, страна «продолжает продвигаться по пути демократических реформ и реформ верховенства закона», а предоставление ей кандидатского статуса в 2022 году этот процесс ускорило.

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В отчете ЕК относительно Молдавии также упоминается конфликт между Россией и Украиной: как утверждается в документе, несмотря на «множество вызовов», которые этот конфликт создают для Кишинева, республика продолжает реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона.

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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