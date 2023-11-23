Глава Минюста обобщил главные претензии иноагентов в судах

Константин Чуйченко (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Иностранные агенты, когда оспаривают свой статус, не утверждают, что действовали в интересах России, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

По его словам, все истцы ссылаются на то, что в Минюсте неправильно вынесли решение, исходя из «определенных процессуальных постулатов».

«Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал», — сказал министр на конференции «Державинские чтения» (цитата по «РИА Новости»).

Чуйченко также рассказал, что внесенные в реестр пытаются обжаловать решения Минюста в суде, но инстанции практически всегда поддерживают позицию министерства. «У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но, тем не менее, наши решения устояли в последующих инстанциях», — отметил он.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. Организациям, в том числе СМИ, его присваивают с 2017-го, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались.



Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. И юрлица, и физлица-иноагенты должны отчитываться перед властями о своей деятельности и о расходах.