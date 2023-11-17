Синоптики назвали сроки появления устойчивого снега в Московском регионе

Фото: Андрей Любимов / РБК

К концу следующей недели снежный покров в Московском регионе вырастет до 4–5 см, рассказала РБК Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости».

«К концу следующей недели, скорее всего 24 числа, мы ждем значительное количество снега, больше 4–5 см. Пока что модели показывают именно такую картину», — сказала она.

Позднякова отметила, что в некоторых районах Московской области высота снежного покрова может достигнуть 10 см.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что 17 ноября в Москве появился «символический снежный покров менее 0,5 см», в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снежного покрова составила 1 см.

По его словам, начиная с 21 ноября «ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4–6 см».

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве, как правило, приходится на период с 27 ноября по 2 декабря, отметил синоптик.

«Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на четверо суток», — отметил Тишковец. «Компенсацией» за задержку станет «преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков».

Во второй половине недели в Москву придут морозы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В выходные дни в Москве ночью прогнозируется до минус 4–9 градусов, а днем — до минус 1–6 градусов, заявил Вильфанд. «Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода. Если сравнивать с прошлыми выходными, то понижение температуры будет почти на 10 градусов, но тогда было мрачно, серо», — отметил синоптик.