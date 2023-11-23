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Бизнес ,  
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Выделение госсубсидий обусловят использованием компаниями ИИ

Чернышенко: использование ИИ станет обязательным для получения субсидий
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Использование технологий искусственного интеллекта на предприятиях станет обязательным условием для получения государственных субсидий, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции AI Journey, передает корреспондент РБК.

Такой подход опробуют в 2024 году для предприятий с годовой выручкой свыше 800 млн руб.

«Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях годовая выручка которых превышает 800 млн руб., и которые работают в тех отраслях, которые мы считаем приоритетными для внедрения ИИ», — сказал Чернышенко.

Среди перечисленных им отраслей оказались следующие: сельское хозяйство, транспорт, промышленность, здравоохранение.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ноябре 2022 года Путин заявил об «ожесточенном» соперничестве между странами в сфере искусственного интеллекта. «Значения прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальны. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — подчеркнул тогда президент.

По словам Путина, от развития ИИ также зависит возможность России решать задачи экономики и промышленности на качественно новом уровне.

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В сентябре 2023 года глава государства поручил правительству совместно с госкорпорациями и госорганизациями к 25 декабря внести корректировки в их стратегии цифровой трансформации с целью ускоренного внедрения в их деятельность технологий искусственного интеллекта.

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Теги
Дмитрий Чернышенко правительство искуственный интеллект субсидии

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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