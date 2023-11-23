ФБР: взрыв на соединяющим США и Канаду Радужном мосту квалифицирован как ДТП

ФБР завершило расследование взрыва на мосту между США и Канадой

Причиной взрыва автомобиля на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, стало ДТП, сообщило отделение ФБР в Буффало в соцсети X (ранее Twitter).

«ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — говорится в публикации. Дело передали местной полиции.

Ранее источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.

Собеседники Reuters также связали инцидент с неосторожностью водителя. Источники агентства подчеркнули, что источники в Погранично-таможенной службе США не исключают запланированное нападение.

Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила об отсутствии признаков терроризма во взрыве автомобиля.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.