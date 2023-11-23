 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

ФБР завершило расследование взрыва на мосту между США и Канадой

ФБР: взрыв на соединяющим США и Канаду Радужном мосту квалифицирован как ДТП

Причиной взрыва автомобиля на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, стало ДТП, сообщило отделение ФБР в Буффало в соцсети X (ранее Twitter).

«ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — говорится в публикации. Дело передали местной полиции.

Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту
Общество

Ранее источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.

Собеседники Reuters также связали инцидент с неосторожностью водителя. Источники агентства подчеркнули, что источники в Погранично-таможенной службе США не исключают запланированное нападение.

Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила об отсутствии признаков терроризма во взрыве автомобиля.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.

Читайте на РБК Pro
Как токсичные люди мешают нам становиться богатыми и счастливыми
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
Налоги: что изменится для релокантов и удаленщиков с нового года
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Канада ФБР взрыв США

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту
Общество
Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео
Общество
Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Минобороны сообщило об уничтожении Су-25 замаскированных позиций ВСУ Политика, 06:30
«Коммерсантъ» узнал, что власти могут ужесточить активацию сим-карт Общество, 06:13
ФБР завершило расследование взрыва на мосту между США и Канадой Политика, 06:09
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
Правительство не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо Экономика, 05:36
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Reuters узнал о прорыве в области ИИ в OpenAI перед увольнением Альтмана Бизнес, 05:10
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
На солиста Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989-го года Общество, 05:03
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
ВОЗ призвала Китай поделиться данными о вспышках пневмонии у детей Политика, 04:46
За сутки пользователи вывели с Binance $1 млрд Финансы, 04:28
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
На Камчатке ФСБ изъяла у бизнесмена контрафактной икры на 19,5 млн руб. Общество, 04:02
Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности Политика, 03:49