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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Девять эвакуированных из сектора Газа россиян госпитализировали

Девять эвакуированных россиян из сектора Газа госпитализировали
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Девять россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа в Россию, госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Из них шестеро детей», — сказал собеседник агентства.

Накануне глава МЧС Александр Куренков отчитался, что сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. В Москву доставили 553 человека, в том числе 259 детей.

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
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Владимир Путин

Большая часть эвакуированных — 313 человек, среди которых 161 несовершеннолетний, — находятся в пунктах временного размещения на территории Московской и Калужской областей.

Президент России Владимир Путин назвал эвакуацию граждан страны из сектора Газа «святой обязанностью». Он отметил, что в секторе Газа «ситуация давно уже вышла за грань критической». По его словам, заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники.

Теги
сектор Газа россияне Палестина Израиль госпитализация
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