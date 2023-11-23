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Военная операция на Украине ,  
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Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки ВСУ

В Крыму погиб командир катера Черноморского флота при отражении атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

При отражении атаки морских катеров-камикадзе ВСУ в Крыму погиб командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна» старший мичман Военно-морского флота Денис Никитин, сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

«Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Прощание состоялось в Новороссийске 20 ноября. Никитина, казака хуторского общества «Невский», посмертно представили к ордену Мужества. У него остались жена и две дочери.

Минобороны регулярно сообщает об отражении атак украинских катеров в Черном море. 22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

17 ноября авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один катер Willard — с десантной группой ВСУ, они были уничтожены.

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