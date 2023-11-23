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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны: Су-25 уничтожили укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении
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Военная операция на Украине

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки Сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х и выпускался до распада СССР. В России его производство в новых модификациях возобновили в 2009 году.

Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы разного калибра и назначения. Максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на пяти направлениях
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Накануне в ежедневной сводке российское Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на пяти направлениях, в том числе на донецком и южнодонецком направлениях. По данным ведомства, три атаки были отражены в ходе боев севернее села Новопрокоповка и западнее села Вербовое в Запорожской области. Четвертую атаку отбили в Харьковской области.


 

Теги
Минобороны ВСУ Су-25 Военная операция на Украине
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