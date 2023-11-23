Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту

Губернатор Нью-Йорка: признаков терроризма во взрыве на Радужном мосту нет

Власти Нью-Йорка не увидели признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту над Ниагарским водопадом. Источники CNN и Reuters связывали инцидент с неосторожным вождением. Ранее в Нью-Йорке и Торонто усилили меры безопасности

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Признаков терроризма во взрыве автомобиля на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США, нет. Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции.

«Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет», — сообщила она.

Ранее источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась. Собеседники Reuters также связали инцидент с неосторожностью водителя. Источники агентства подчеркнули, что источники в Погранично-таможенной службе США не исключают запланированное нападение.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.

В Нью-Йорке действуют повышенные меры безопасности, включая въезды и выезды из города, сообщил мэр города Эрик Адамс в соцсети X (ранее Twitter). Он уточнил, что ведомство следит за ситуацией после взрыва. Подразделение ФБР по борьбе с терроризмом совместно с полицией штата Нью-Йорк контролирует пункты въезда, пишет CNN.

Все местные правительственные учреждения в непосредственной близости от места взрыва на границе США и Канады закрыты и эвакуированы, сообщил член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов.

Полиция Торонто также усилила патрулирование по всему городу «из соображений предосторожности», сообщило ведомство в Х. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюбо допустил усиление мер безопасности на пограничных пунктах с США.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».