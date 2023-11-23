 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту

Губернатор Нью-Йорка: признаков терроризма во взрыве на Радужном мосту нет
Власти Нью-Йорка не увидели признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту над Ниагарским водопадом. Источники CNN и Reuters связывали инцидент с неосторожным вождением. Ранее в Нью-Йорке и Торонто усилили меры безопасности

Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту
Video

Признаков терроризма во взрыве автомобиля на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США, нет. Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции.

«Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет», — сообщила она.

Ранее источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась. Собеседники Reuters также связали инцидент с неосторожностью водителя. Источники агентства подчеркнули, что источники в Погранично-таможенной службе США не исключают запланированное нападение.

Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео
Общество

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.

В Нью-Йорке действуют повышенные меры безопасности, включая въезды и выезды из города, сообщил мэр города Эрик Адамс в соцсети X (ранее Twitter). Он уточнил, что ведомство следит за ситуацией после взрыва. Подразделение ФБР по борьбе с терроризмом совместно с полицией штата Нью-Йорк контролирует пункты въезда, пишет CNN.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Все местные правительственные учреждения в непосредственной близости от места взрыва на границе США и Канады закрыты и эвакуированы, сообщил член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов.

Полиция Торонто также усилила патрулирование по всему городу «из соображений предосторожности», сообщило ведомство в Х. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюбо допустил усиление мер безопасности на пограничных пунктах с США.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Нью-Йорк США Канада взрыв меры безопасности

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео
Общество
Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту
Общество
На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Норвегия допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией Политика, 02:02
Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России Политика, 01:59
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Губернатор Нью-Йорка отказалась считать терактом взрыв на Радужном мосту Общество, 01:39
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю Политика, 00:46
Экзитпол показал победу крайне правых на выборах в Нидерландах Политика, 00:45
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Пауза или перемирие: иностранные СМИ о сделке между Израилем и ХАМАС Политика, 00:32
Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео Общество, 00:23
Путин оставил за собой прием в гражданство в исключительных случаях Общество, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту Общество, 00:09
У экс-главы Госспецсвязи Украины нашли более $1,5 млн в криптокошельке Политика, 00:03
Аудиторы объяснили снижение доли нефтегазовых доходов бюджета Экономика, 00:00