На солиста Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989-го года
Бывшая американская модель Шейла Кеннеди подала иск к солисту группы Guns N' Roses Экслу Роузу, в котором обвинила музыканта в изнасиловании, совершенном более 30 лет назад, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на текст документа.
В иске, который Кеннеди подала в Верховный суд штата Нью-Йорк, экс-модель утверждает, что инцидент произошел в 1989 году. По ее словам, она встретилась с Роузом в ночном клубе, откуда с ним, будущим телеведущим MTV Рики Рахтманом и другой моделью поехала в отель.
В гостиничном номере, как утверждает Кеннеди, Роуз предложил гостям наркотики, шампанское и другой алкоголь, а после — заняться групповым сексом. Сначала солист начал «жестокий половой акт» с одной из девушек, а позже связал Кеннеди и изнасиловал, говорится в иске. После этого модель страдала от тревожности и депрессии.
Об изнасиловании Кеннеди написала в автобиографии No One's Pet (2016 год), а также рассказала в документальном фильме Look Away (2021 год) о сексуальных домогательствах в музыкальной индустрии.
Адвокат Роуза опроверг обвинения, подчеркнув, что иск был подан из-за закона штата, отменяющего срок давности для исков о сексуальных домогательствах, действие которого закончится 24 ноября.
Солиста ранее неоднократно обвиняли в домашнем и сексуальном насилии, пишет журнал.
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