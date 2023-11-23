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Общество ,  
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На солиста Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989-го года

Экс-модель подала иск к солисту Guns N' Roses Роузу за изнасилование в 1989 году

Бывшая американская модель Шейла Кеннеди подала иск к солисту группы Guns N' Roses Экслу Роузу, в котором обвинила музыканта в изнасиловании, совершенном более 30 лет назад, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на текст документа.

В иске, который Кеннеди подала в Верховный суд штата Нью-Йорк, экс-модель утверждает, что инцидент произошел в 1989 году. По ее словам, она встретилась с Роузом в ночном клубе, откуда с ним, будущим телеведущим MTV Рики Рахтманом и другой моделью поехала в отель.

В гостиничном номере, как утверждает Кеннеди, Роуз предложил гостям наркотики, шампанское и другой алкоголь, а после — заняться групповым сексом. Сначала солист начал «жестокий половой акт» с одной из девушек, а позже связал Кеннеди и изнасиловал, говорится в иске. После этого модель страдала от тревожности и депрессии.

Об изнасиловании Кеннеди написала в автобиографии No One's Pet (2016 год), а также рассказала в документальном фильме Look Away (2021 год) о сексуальных домогательствах в музыкальной индустрии.

Адвокат Роуза опроверг обвинения, подчеркнув, что иск был подан из-за закона штата, отменяющего срок давности для исков о сексуальных домогательствах, действие которого закончится 24 ноября.

Солиста ранее неоднократно обвиняли в домашнем и сексуальном насилии, пишет журнал.

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Теги
изнасилование судебный иск обвинение Нью-Йорк

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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