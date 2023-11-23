Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту

Трюдо: в Канаде могут усилить меры безопасности после взрыва на мосту

Канада может ввести дополнительные меры безопасности на пограничных пунктах после взрыва на мосту, который соединяет страну с США. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.

«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — сказал он. Трюдо подчеркнул, что власти ведут диалог с США и собирают дополнительную информацию о случившимся.

Президента США Джо Байдена также уведомили об инциденте, власти «внимательно следят за развитием событий», сообщила в соцсети Х (ранее Twitter) пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва. Кроме того, пострадал 27-летний мужчина, его доставили в больницу с легкими травмами.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».

Расследованием занимается подразделение ФБР по борьбе с терроризмом.