Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту
Канада может ввести дополнительные меры безопасности на пограничных пунктах после взрыва на мосту, который соединяет страну с США. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.
«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — сказал он. Трюдо подчеркнул, что власти ведут диалог с США и собирают дополнительную информацию о случившимся.
Президента США Джо Байдена также уведомили об инциденте, власти «внимательно следят за развитием событий», сообщила в соцсети Х (ранее Twitter) пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва. Кроме того, пострадал 27-летний мужчина, его доставили в больницу с легкими травмами.
Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».
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