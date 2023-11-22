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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС
Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в информационном центре.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении оперативного канала по ситуации на Крымском мосту.

Спустя 16 минут движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

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Проезд по мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту перекрывали вечером 21 ноября. Спустя час проезд восстановили.

4 ноября проезд по мосту приостановили с 16:35 по 18:45, все это время в Севастополе звучала воздушная тревога.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил приостановку тем, что средства ПВО сбили ракеты близ Судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. Он уточнил, что часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Ни жертв, ни пострадавших не было.

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