Минобороны: ВСУ ударили с дрона по российским журналистам в Запорожской области

Минобороны сообщило об ударе дрона ВСУ по группе российских журналистов

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области, сообщило Минобороны.

«В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов», — уточнили в ведомстве.

Журналиста эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны, его жизни ничего не угрожает.

Максудов в 2013–2018 годах руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». 18 ноября 2023 года он опубликовал фото на своей странице во «ВКонтакте», на котором он одет в военную форму и держит шлем.

22 июля военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украинской армии в зоне военной операции в Запорожской области.

Тогда ранения получили также фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков. Минобороны сообщило, что журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами.