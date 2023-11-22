 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударе дрона ВСУ по группе российских журналистов

Минобороны: ВСУ ударили с дрона по российским журналистам в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области, сообщило Минобороны.

«В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов», — уточнили в ведомстве.

Журналиста эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны, его жизни ничего не угрожает.

Максудов в 2013–2018 годах руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». 18 ноября 2023 года он опубликовал фото на своей странице во «ВКонтакте», на котором он одет в военную форму и держит шлем.

22 июля военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украинской армии в зоне военной операции в Запорожской области.

Тогда ранения получили также фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков. Минобороны сообщило, что журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами.

Теги
Минобороны Запорожская область журналисты
Материалы по теме
Шойгу сообщил, что поставки дронов для армии России выросли в 16 раз
Политика
Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области
Политика
Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью дроне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 17:53
Умер украинский актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский Общество, 18:28
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 18:22
Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ Политика, 18:20
МИД назвал бездоказательными сообщения о военном сотрудничестве с КНДР Политика, 18:14
Певец Шарлот получил 13 суток ареста по статье о хулиганстве Общество, 18:12
Какие риски создает успешный запуск КНДР военного спутника-разведчика Политика, 18:11
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 18:10
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
В Альфа-Банке спрогнозировали доллар по ₽100–110 в 2024 году Инвестиции, 18:07
На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей Политика, 18:02
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 17:59
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:59
США против Binance: Как отразятся на рынке штраф в $4 млрд и уход Чжао Крипто, 17:58
Альфа-банк вернет предпринимателям 50% от комиссии за валютные переводы РБК Отрасли, 17:55