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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

Экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедова объявили в розыск
Сюжет
Военная операция на Украине
Ахмед Ахмедов
Ахмед Ахмедов (Фото: МВД России)

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене, объявили в розыск, сообщило МВД.

Карточка Ахмедова появилась в базе розыска ведомства. В ней говорится, что экс-тренера разыскивают по статье Уголовного кодекса России, но не уточняют, по какой.

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Ахмед Ахмедов

22 ноября против Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса) из-за участия в боевых действиях на стороне Украины в ходе российской военной операции. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ахмед Ахмедов — заслуженный тренер России, среди его воспитанников 16 чемпионов мира и Европы, в том числе Башир Таждинов (чемпион мира 2015 года). В 2013 году он был директором спортивной школы в Кизлярском районе.

После начала военной операции Ахмедов вступил в один из украинских батальонов территориальной обороны. В октябре 2022 года он стал заместителем командира «Дагестанского добровольческого батальона имени имама Шамиля», основанного на Украине. Солдаты батальона занимаются диверсиями и разведкой.

Теги
МВД Дагестан кикбоксинг госизмена Украина
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