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Политика ,  
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ЛДПР передала мандат исключенного Власова экс-депутату Кулиевой

Василина Кулиева
Василина Кулиева (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

ЦИК на заседании 22 ноября передала вакантный мандат депутата Госдумы депутату заксобрания Забайкальского края Василине Кулиевой (ЛДПР). Ранее мандат был у ее однопартийца Василия Власова, которого в начале ноября Дума лишила полномочий.

Решение о передаче мандата Кулиевой принял Высший совет ЛДПР. В партии пояснили, что основанием для его принятия стали результаты работы Кулиевой (она координатор забайкальского отделения партии), в том числе на сентябрьских выборах.

Кулиева родилась в Чите в 1981 году. Окончила Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Юриспруденция». С 2009 по 2011 год работала в команде губернатора Забайкальского края Равиля Гениатулина.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея
Фотогалерея 

В 2011 году прошла в Госдуму VI созыва по списку ЛДПР, однако спустя год, в декабре 2012 года, сложила полномочия. В думском ежегоднике за 2012 год, который тогда выпускался, говорится, что Кулиева была лишена мандата на основании ее заявления о сложении полномочий.

В 2013 году стала депутатом Законодательного собрания Забайкальского края. Спустя три года вновь избралась в Думу (VII созыв, выборы проходили в сентябре 2016 года).

В 2009 году баллотировалась на должность мэра Читы, заняла второе место. В 2013 году участвовала в выборах губернатора Забайкальского края от ЛДПР, заняла третье место.

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Мандат во фракции ЛДПР в Думе текущего созыва освободился в начале ноября, когда нижняя палата проголосовала за лишение Василия Власова полномочий. Ему в вину поставили неисполнение обязанностей, в том числе непосещение заседаний комиссии по регламенту, членом которой он являлся. Сам Власов объяснял, что присутствовал на заседаниях по видеосвязи, а если все же пропускал их, то предупреждал об этом руководство.

Одновременно мандата лишили и члена фракции «Справедливой России — За правду» Вадима Белоусова, который находится в розыске и заочно приговорен к тюремному сроку за взяточничество.

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Теги
Госдума ЛДПР депутатский мандат мандат депутата

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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