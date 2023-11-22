Актера Чиркова оштрафовали за поведение на детском конкурсе в Обнинске

Сергей Чирков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Полицейские составили протоколы на Сергея Чиркова по ст.м «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и «Нарушение запрета курения в помещениях» (ч. 1 ст. 6.24 КоАП) после его поведения на детском конкурсе талантов в Обнинске «Энергия улиц», сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Калужской области. Актеру выпишут два штрафа по 500 руб. каждый.

Ранее Чирков прибыл в отделение МВД по городу Обнинску. В ведомстве добавили, что он признал недопустимость своего поведения.

Ранее Mash сообщил, что актеру грозит арест, если он не явится по повестке в отдел до конца дня. Чирков долго не выходил на связь, а о его местонахождении ничего не было известно. По информации телеграм-канала, прокуратура региона также проверит ДК, в котором проходил конкурс.

В понедельник телеграм-каналы опубликовали видео с финала детского конкурса талантов в Обнинске «Энергия улиц», где актер лежит на сцене и курит, также он нецензурно выражался. По данным Baza, актера позвала судить конкурс подруга детства, которая была одним из организаторов мероприятия. Во Дворце культуры сообщили, что больше не будут сотрудничать с актером.

