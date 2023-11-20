Полиция проверит поведение актера Чиркова на детском конкурсе в Обнинске

Сергей Чирков (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Полицейские начали проверку после публикации видео с актером Сергеем Чирковым, который курил и нецензурно выражался при несовершеннолетних на детском конкурсе в Обнинске, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова, где проходил финал молодежного проекта «Энергия улиц», сообщила, что не подавала заявление на актера, но попросила его покинуть мероприятие. По ее словам, во Дворце культуры больше не будут сотрудничать с актером.

Накануне телеграм-каналы Baza и Shot опубликовали видео с финала проекта «Энергия улиц» в Обнинске, куда пригласили Чиркова. В ролике он матерился, курил и лежал на сцене. По данным Baza, актера позвала судить конкурс подруга детства, которая была одним из организаторов мероприятия. Чирков должен был оценить выступления подростков, но в итоге его попросили покинуть конкурс.

По данным Shot, актеру грозит 15 суток ареста. Его действия подпадают под две статьи о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения» и «оскорблении в публичном выступлении».