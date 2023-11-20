 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция проверит поведение актера Чиркова на детском конкурсе в Обнинске

МВД: полиция проверит поведение актера Чиркова на детском конкурсе в Обнинске
Сергей Чирков
Сергей Чирков (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Полицейские начали проверку после публикации видео с актером Сергеем Чирковым, который курил и нецензурно выражался при несовершеннолетних на детском конкурсе в Обнинске, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова, где проходил финал молодежного проекта «Энергия улиц», сообщила, что не подавала заявление на актера, но попросила его покинуть мероприятие. По ее словам, во Дворце культуры больше не будут сотрудничать с актером.

Суд заочно арестовал актера Канахина по делу об атаке на Брянскую область
Политика
Кирилл Канахин

Накануне телеграм-каналы Baza и Shot опубликовали видео с финала проекта «Энергия улиц» в Обнинске, куда пригласили Чиркова. В ролике он матерился, курил и лежал на сцене. По данным Baza, актера позвала судить конкурс подруга детства, которая была одним из организаторов мероприятия. Чирков должен был оценить выступления подростков, но в итоге его попросили покинуть конкурс.

По данным Shot, актеру грозит 15 суток ареста. Его действия подпадают под две статьи о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения» и «оскорблении в публичном выступлении».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МВД Калужская область актриса
Материалы по теме
Голливудские актеры прекратили забастовку после сделки на $1 млрд
Общество
Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры в 90 лет
Общество
Россияне назвали лучших российских актеров и актрис года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
В секторе Газа обвинили ЦАХАЛ в осаде индонезийской больницы Политика, 18:52
В три раза больше выручки после ребрендинга: кейс франчайзи «Шашлыкоff» РБК+, 18:49
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 18:48
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 18:48
Финские военные начали строить заграждения вокруг КПП «Салла» на границе Политика, 18:46
Необычный дизайн и камера на 100 Мп. Обзор и тест смартфона Honor 90 Lite РБК Life, 18:45
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 18:45
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Россия запретила въезд «ряду официальных лиц» Молдавии Политика, 18:39
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович Политика, 18:37
The Guardian узнала о беспокойстве Зеленского из-за «феномена Черчилля» Политика, 18:37
Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой Спорт, 18:36
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 18:33
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций в период высокой ставки ЦБ Инвестиции, 18:32
Губернатор Тульской области учредил премии для молодых ученых Пресс-релиз, 18:28